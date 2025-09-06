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Главный тренер «Кремонезе» — о Варди: «Он по-прежнему голодный до футбола игрок»

Павел Лопатко

Главный тренер «Кремонезе» Давиде Никола прокомментировал приход в команду английского нападающего Джейми Варди.

«Когда мы поняли, что сделка возможна, мы начали объяснять ему, что мы хотим создать. Было важно почувствовать такой отклик и то, что его выбрали с этой точки зрения. Он по-прежнему голодный до футбола игрок», — цитирует тренера Gazzetta dello Sport.

Соглашение итальянского клуба с 38-летним форвардом рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

Варди выступал за «Лестер» с 2012 года. В сезоне-2024/25 в 35 матчах он забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. 1 июля форвард покинул клуб.

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Джейми Варди
ФК Кремонезе
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Полузащитник Кристанте будет капитаном «Ромы» в сезоне-2025/26

«Ювентус» рассчитывает зимой приобрести Себальоса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рома 5 4 1 0 14-3 13
2
 Интер 5 4 1 0 15-8 13
3
 Лацио 5 4 1 0 8-3 13
4
 Кальяри 5 4 0 1 5-2 12
5
 Милан 5 3 2 0 10-4 11
6
 Фрозиноне 5 3 1 1 9-4 10
7
 Ювентус 5 3 1 1 8-4 10
8
 Комо 5 3 1 1 9-6 10
9
 Наполи 5 2 1 2 7-6 7
10
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
11
 Аталанта 5 2 0 3 5-7 6
12
 Лечче 5 2 0 3 5-10 6
13
 Удинезе 5 1 1 3 8-11 4
14
 Торино 5 1 1 3 5-8 4
15
 Парма 5 1 1 3 4-7 4
16
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
17
 Фиорентина 5 1 1 3 6-12 4
18
 Болонья 5 0 2 3 3-6 2
19
 Дженоа 5 0 1 4 3-10 1
20
 Венеция 5 0 0 5 4-13 0
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38 тур
10.10 16:00 Дженоа – Фиорентина - : -
10.10 19:00 Интер – Парма - : -
10.10 21:45 Наполи – Фрозиноне - : -
11.10 13:30 Комо – Рома - : -
11.10 16:00 Лацио – Монца - : -
11.10 16:00 Лечче – Болонья - : -
11.10 19:00 Сассуоло – Милан - : -
11.10 21:45 Кальяри – Ювентус - : -
12.10 19:30 Аталанта – Венеция - : -
12.10 21:45 Торино – Удинезе - : -
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Г
Дониэлл Мален
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Рома

 6
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Интер

 4
П
Пауло Дибала
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Рома

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Анди Диуф

Интер

 3
Романо Шмид
Романо Шмид

Фрозиноне

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И К Ж
Хоан Васкес
Хоан Васкес

Дженоа

 4 0 0
Габриэле Бракалья
Габриэле Бракалья

Фрозиноне

 5 0 3
Йоэль Шингтьенн
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 5 0 3
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