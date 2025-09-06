Главный тренер «Кремонезе» — о Варди: «Он по-прежнему голодный до футбола игрок»

Главный тренер «Кремонезе» Давиде Никола прокомментировал приход в команду английского нападающего Джейми Варди.

«Когда мы поняли, что сделка возможна, мы начали объяснять ему, что мы хотим создать. Было важно почувствовать такой отклик и то, что его выбрали с этой точки зрения. Он по-прежнему голодный до футбола игрок», — цитирует тренера Gazzetta dello Sport.

Соглашение итальянского клуба с 38-летним форвардом рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

Варди выступал за «Лестер» с 2012 года. В сезоне-2024/25 в 35 матчах он забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. 1 июля форвард покинул клуб.