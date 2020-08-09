Давид Сильва станет игроком «Лацио» и заработает 9 миллионов евро

Журналист Николо Скира в своем Twitter сообщил, что полузащитник Давид Сильва в ближайшее время подпишет контракт с «Лацио». 34-летний испанец перейдет в итальянский клуб бесплатно, так как его контракт с «Манчестер Сити» истекает 24 августа.

Сильва подпишет с «Лацио» соглашение на три года и заработает 9 миллионов евро. В ближайшие дни итальянский клуб объявит о переходе испанца официально.

Сильва выступал за «Сити» с 2010 года, куда перешел из «Валенсии». Всего за английский клуб он провел 435 матчей во всех турнирах, забил 77 мячей и сделал 140 результативных передач.