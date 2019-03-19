Давид Оспина: "Со мной все в порядке"

Вратарь "Наполи" Давид Оспина поблагодарил болельщиков за поддержку. В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" он потерял сознание.

"Благодарю вас от самого сердца. Я в порядке и восстанавливаюсь со своей семьей. Надеюсь, что скоро вернусь и стану сильнее, чем когда-либо", - написал Оспина в Твиттере.

Колумбиец получил удар в голову в дебюте встречи в столкновении с игроком соперника Игнасио Пуссетто. Медики перебинтовали голову голкиперу, после чего Оспина продолжил матч. Однако на 40-й минуте встречи вратарь упал на газон без сознания.

Футболиста доставили в больницу, где ему была сделана томография. У Оспины была диагностирована травма головы, но серьезных последствий не обнаружено.