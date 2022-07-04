Давид Луис может вернуться в «Интер»

Защитник «Фламенго» Давид Луис может снова вернуться в серию А, сообщает Goal.

По информации издания, бразильский клуб предлагает «Интер» приобрести игрока, а в данный момент «нерадзурри» оценивают данную возможность подписания для расширения обоймы игроков.

35-летний Луис стал игроком «Фламенго» в сентябре прошлого года. В этом сезоне он провел 27 матчей за клуб во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает зимой 2022 года.