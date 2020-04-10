«Давайте сделаем, на что мы способны». Эффектная социальная реклама от Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал людей объединиться и поддерживать друг друга на фоне пандемии коронавируса. 35-летний футболист опубликовал в соцсетях две фотографии, на которых он надевает защитные маски в цветах его родной Португалии и Италии, где он играет с 2018 года.

«В этот трудный для нашего мира момент важно объединиться и поддерживать друг друга. Давайте сделаем то, на что мы способны», — написал Роналду в Twitter.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let's all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020

По последним данным, в мире зафиксированы 1 680 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 101 762 человека, выздоровело — 373 587.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.