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«Давайте сделаем, на что мы способны». Эффектная социальная реклама от Роналду

22:18
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал людей объединиться и поддерживать друг друга на фоне пандемии коронавируса. 35-летний футболист опубликовал в соцсетях две фотографии, на которых он надевает защитные маски в цветах его родной Португалии и Италии, где он играет с 2018 года.

«В этот трудный для нашего мира момент важно объединиться и поддерживать друг друга. Давайте сделаем то, на что мы способны», — написал Роналду в Twitter.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 680 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 101 762 человека, выздоровело — 373 587.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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