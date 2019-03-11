Дарио Срна: "Никогда не забуду первый матч за "Кальяри"

Защитник "Кальяри" Дарио Срна рассказал, чем ему запомнился первый матч в составе команды.

Хорватский футболист ранее выступал за "Шахтер". Он пополнил состав итальянской команды после того, как отбыл дисквалификацию на нарушение антидопинговых правил.

- Первая моя игра за "Кальяри" - я это никогда не забуду, после такой длинной паузы. Я себя чувствовал так, как будто я в клубе десять лет. Я на этот день игры был спокоен как Луческу перед финалом Кубка УЕФА, - цитирует хорвата сайт каналов Футбол 1/2. - Получаю ли я удовольствие от футбола? - Получаю. Если говорить об усталости, то да - я устал. Я все рекорды побил, все игры сыграл, я никогда травмирован не был.

36-летний игрок в текущем сезоне провел 23 матча за "Кальяри" и сделал три голевые передачи.

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