Данилу: «Сарри и Гвардьола очень похожи, особенно в тщательном подходе к тактике и перемещению игроков»

Защитник «Ювентуса» Данилу сравнил главного тренера туринцев Маурицио Сарри и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолу.

— У Сарри есть современные идеи, ему нравится сохранять высокую оборонительную линию, и он хочет, чтобы мы держали мяч, — сказал Данилу Globo Esporte. - В этом отношении это не было большим изменением для меня. Сарри и Гвардьола очень похожи во многих отношениях, особенно в их тщательном подходе к тактике и перемещению игроков.

В «Манчестер Сити» все было чрезвычайно механично, работало на каждом шагу и каждом дюйме. Сарри немного эластичнее, дает больше свободы индивидуальной инициативе.

Данилу выступал за «Манчестер Сити» с 2017-го по 2019 год. Этим летом 29-летний защитник перешел в «Ювентус», за который провел 5 матчей в серии А и забил один гол, а также две встречи в Лиге чемпионов.