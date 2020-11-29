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Данилу — о ничьей с «Беневенто»: «По-прежнему считаем, что мы самая сильная команда»

00:43
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Защитник «Ювентуса» Данилу подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Беневенто» (1:1).

«Я думаю, нам нужно заглянуть внутрь себя. У нас был хороший первый тайм, но когда мы пропустили гол, нам не хватило порядка, что еще больше усложнило ситуацию. Мы по-прежнему считаем, что мы самая сильная команда, но мы все должны работать лучше», — приводит слова Данилу Sky Sport Italia.

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