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Даниэле Ругани: «Боялся, что заражу коронавирусом свою беременную девушку»

08:48
Даниэле Ругани. Фото Reuters
Даниэле Ругани. Фото Reuters
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Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказал, как перенес заражение коронавирусом.

— Сейчас я чувствую себя прекрасно, у меня хорошее настроение, — приводит Sky Italia слова Ругани. — Последний месяц был странным, но главное, что для меня все закончилось хорошо. Можно сказать, я — везунчик. Когда узнал, что заразился, очень боялся, что заражу мою девушку, которая беременна. Ради безопасности я решил немедленно самоизолироваться, и это было единственным верным решением для всех. Я должен поблагодарить врачей за их профессионализм и умение успокоить всех нас. Выход из этой ситуации дал мне и моей девушке очень много сил и положительной энергии.

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