Защитник «Брешии» Даниэле Гастальделло заявил, что футболисты не чувствуют себя в безопасности в преддверии возобновления серии А.

Руководство лиги на данный момент прорабатывает с правительством страны возможность возобновления сезона после остановки из-за пандемии коронавируса.

— Я не хочу возобновления, — приводит слова Гастальделло La Repubblica. — Я полагаю то, что мы видели в Ломбардии, действительно не прибыло в середину и на юг страны.

Мы не чувствуем себя в безопасности. Они просят нас немедленно возобновить тренировки и вернуться к игре, уместив 12 игр в полтора месяца. Это несправедливо, это влияет на безопасность всех игроков. Я говорю за себя и за моих товарищей по команде. Если цена выздоровления нам вредит, это уже не стоит того.