Даниеле Де Росси объявил о завершении карьеры

Итальянский полузащитник Даниеле Де Росси завершил карьеру в возрасте 36 лет, информирует Football Italia.

— Это не связано с серьезной травмой или какой-то другой проблемой, — отметил де Росси. — Мне просто нужно вернуться к семье. Я скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял твердое решение. Все пытались переубедить меня, давали мне время подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного.

Де Росси почти всю карьеру провел в «Роме», из которой перешел в «Бока Хуниорс». Однако из-за проблем со здоровьем игровой практики в Аргентине не имел. Ранее появились слухи, что он может вернуться в «Рому» уже не в роли футболиста.