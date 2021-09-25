Даниэль Мальдини забил первый гол за основную команду «Милана»
Полузащитник Даниэль Мальдини забил первый гол за основную команду «Милана».
19-летний итальянец открыл счет в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Специи». Отметим, что футболист впервые вышел в стартовом составе «россонери» в серии А.
Daniel Maldini (19) scores on his Serie A debut with AC Milan! Third Maldini generation after Cesare and Paolo, part of AC Milan history. ??? #Maldini— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2021
...and here's his dad Paolo Maldini celebrating on the stands after the goal. Story of the day in @SerieA. pic.twitter.com/xampHOY1Bt
Даниэль Мальдини является сыном легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини и внуком еще одного легендарного игрока «россонери», Чезаре Мальдини.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю