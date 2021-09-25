Даниэль Мальдини впервые в карьере выйдет в стартовом составе «Милана» на матч серии А
Полузащитник Даниэль Мальдини впервые в карьере появится в стартовом составе «Милана» на матч чемпионата Италии.
19-летний итальянец попал в стартовый состав команды на матч 6-го тура чемпионата Италии против «Специи».
After Cesare [1954] and Paolo [1985] the Maldini legend with AC Milan continues: Daniel Maldini (19) starts for the first time in Serie A. ??? #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2021
He's into AC Milan starting XI today with Saelemaekers, Rebic and Giroud.
His father Paolo is currently AC Milan director. pic.twitter.com/CXX7xnaNo0
Даниэль Мальдини является сыном легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини и внуком еще одного легендарного игрока «россонери», Чезаре Мальдини.
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