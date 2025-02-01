Даниэль Мальдини перешел в «Аталанту»

Полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини перешел в «Аталанту», сообщает пресс-служба бергамасков.

Воспитанник «Милана» перешел в «Монцу» в 2024 году. Он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сына Паоло Мальдини в 6 миллионов евро.