Даниэль Мальдини перешел в «Аталанту»
Полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини перешел в «Аталанту», сообщает пресс-служба бергамасков.
Воспитанник «Милана» перешел в «Монцу» в 2024 году. Он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сына Паоло Мальдини в 6 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|
2
|Интер
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|
5
|Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|
6
|Фиорентина
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
|
7
|Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|
8
|Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|
9
|Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|
10
|Дженоа
|22
|6
|8
|8
|20-30
|26
|
11
|Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|
12
|Удинезе
|22
|7
|5
|10
|25-34
|26
|
13
|Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|
14
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
15
|Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|
16
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
17
|Верона
|22
|6
|2
|14
|25-48
|20
|
18
|Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|
19
|Венеция
|22
|3
|7
|12
|20-35
|16
|
20
|Монца
|22
|2
|7
|13
|20-33
|13
Результаты / календарь
1 тур
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14 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.01
|22:45
|
Парма – Лечче
|1 : 3
|1.02
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|1.02
|17:00
|
Удинезе – Венеция
|- : -
|1.02
|20:00
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.02
|22:45
|
Болонья – Комо
|- : -
|2.02
|14:30
|
Ювентус – Эмполи
|- : -
|2.02
|17:00
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
|2.02
|20:00
|
Милан – Интер
|- : -
|2.02
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|3.02
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|18
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
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