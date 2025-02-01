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Даниэль Мальдини перешел в «Аталанту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини перешел в «Аталанту», сообщает пресс-служба бергамасков.

Воспитанник «Милана» перешел в «Монцу» в 2024 году. Он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сына Паоло Мальдини в 6 миллионов евро.

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«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 22 14 4 4 48-25 46
4
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36
7
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
8
 Болонья 21 8 10 3 33-27 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Дженоа 22 6 8 8 20-30 26
11
 Торино 22 6 8 8 23-26 26
12
 Удинезе 22 7 5 10 25-34 26
13
 Лечче 23 6 5 12 18-41 23
14
 Комо 22 5 7 10 27-36 22
15
 Эмполи 22 4 9 9 21-29 21
16
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
17
 Верона 22 6 2 14 25-48 20
18
 Парма 23 4 8 11 29-42 20
19
 Венеция 22 3 7 12 20-35 16
20
 Монца 22 2 7 13 20-33 13
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1.02 17:00
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 - : -
1.02 20:00
Аталанта – Торино
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