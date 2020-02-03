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Даниэль Мальдини о дебюте за «Милан»: «Моя мечта осуществилась»

14:58
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Форвард «Милана» Даниэль Мальдини поделился впечатлениями после дебюта за команду. Он сыграл в матче c «Вероной» (1:1) в 22-м туре чемпионата Италии, выйдя на замену на 90+3-й минуте. 18-летний футболист — сын бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини и внук другой легенды клуба Чезаре Мальдини.

— Моя мечта осуществилась, есть только сожаление по поводу результата, — цитирует Мальдини Football Italia. — Дебют был моей целью, и теперь я надеюсь, что буду продолжать развиваться. Это был эмоциональный момент, но мой отец успокоил меня.

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