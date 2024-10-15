Даниэль Мальдини дебютировал за сборную Италии

Нападающий «Монцы» Даниэль Мальдини дебютировал за сборную Италии в матче Лиги наций против Израиля (4:1).

Футболист вышел на замену на 74-й минуте встречи вместо Джакомо Распадори.

Даниэль — третий футболист из семьи Мальдини, сыгравший за сборную Италии. Его дед Чезаре провел 14 матчей за национальную команду в период с 1958 по 1963 год. Отец Даниэля, Паоло, сыграл за сборную 126 матчей в период с 1988 по 2002 год, становился с ней серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

Чезаре и Паоло Мальдини входят в Зал славы итальянского футбола.