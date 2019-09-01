Д'Амброзио заменил Де Шильо в сборной Италии

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо не сыграет против Армении и Финляндии в матчах отбора на Евро-2020. Вместо него в сборную Италии вызван Данило Д'Амброзио из «Интера», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Де Шильо получил травму в матче «Ювентуса» против «Наполи» (4:3) в рамках 2-го тура чемпионата Италии.

Для итальянцев это уже вторая потеря. Ранее из состава был исключен другой защитник «Ювентуса», Джорджо Кьеллини, который травмировал крестообразные связки колена на тренировке.