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Д'Амброзио заменил Де Шильо в сборной Италии

1 сентября 2019, 23:49
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Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо не сыграет против Армении и Финляндии в матчах отбора на Евро-2020. Вместо него в сборную Италии вызван Данило Д'Амброзио из «Интера», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Де Шильо получил травму в матче «Ювентуса» против «Наполи» (4:3) в рамках 2-го тура чемпионата Италии.

Для итальянцев это уже вторая потеря. Ранее из состава был исключен другой защитник «Ювентуса», Джорджо Кьеллини, который травмировал крестообразные связки колена на тренировке.

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