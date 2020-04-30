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Corriere dello Sport: Роналду «слил» информацию о болезни Дибалы, не желая возвращаться в Италию

18:11
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Итальянское издание Corriere dello Sport предположило, почему форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не спешит с возвращением в Италию. Страна является одним из эпицентров пандемии коронавируса.

Португалец использовал болезнь партнера по команде Пауло Дибалы, чтобы отложить свое возвращение из Португалии и не рисковать здоровьем. По информации издания, именно Роналду «слил» информацию в СМИ о том, что аргентинец не может излечиться от коронавируса. Он сдал уже четвертый положительный тест.

«Ювентус» призвал своих легионеров вернуться в страну. В Италии намерены доиграть чемпионат. Если не будет осложнений, то 18 мая начнутся командные тренировки.

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