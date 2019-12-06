Corriere dello Sport назвала обвинения в расизме линчеванием

Итальянское издание Corriere dello Sport в новом номере ответило на обвинения в расизме. В газете говорится о том, что в заголовке «Черная пятница» нет ничего расистского, и редакция стала жертвой настоящего линчевания.

В газете приводится коллаж из прошлых заголовков о проблеме расизма в качестве доказательства того, что она всегда выступала против этого явления.

— Кого вы называете расистом? Линчевание газеты, которая на протяжении века защищала свободу и равенство, — гласит заголовок.

— «Черная пятница» — для тех, кто может и хочет понять это, — всего лишь способ восхваления различий, чудесного богатства различий. Если вы этого не понимаете, это потому, что вы или не можете, или сами вкладываете другой смысл.

«Черная пятница» — невинный заголовок газеты, которая почти век страстно и упорно отстаивала ценности спорта. Теперь же из нее сделали яд те, у кого яд внутри, — написал главный редактор Corriere dello Sport Иван Дзадзарони.

Напомним, в четверг газета вышла с изображением нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Черная пятница». Это вызвало волну критики со стороны футбольного сообщества.

Объединение FARE («Футбол против расизма в Европе») назвало обложку расистской, а «Милан» и «Рома» объявили бойкот изданию.