«Чувство, что с тебя стянули трусы, не покидает». Рибери отреагировал на ограбление своего дома в Италии

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери эмоционально отреагировал на ограбление своего дома во Флоренции.

— После победы над «Пармой» я вернулся домой, — написал Риберив соцсетях. — В мой дом в Италии, стране, в которой я решил продолжить карьеру после стольких прекрасных лет в Мюнхене. И я нахожу здесь вот это.

Моя жена лишилась нескольких сумочек, некоторых украшений, но больше всего меня потрясло ощущение беззащитности.

Чувство, что с тебя стянули трусы, не покидает. Я не могу этого принять! К счастью, мои жена и дети были в Мюнхене, но как мы можем сохранять доверие к району, в котором живем? Как мы может хорошо себя чувствовать после такого? Я не гонюсь за миллионами, мы не испытываем нужды. Я всегда гонюсь только за мячом, это моя страсть. Но страсть или нет, семья превыше всего. И мы примем необходимые решения.