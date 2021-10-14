«Что с весом?» Фото похудевшего Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал новую фотографию у себя в Instagram.

30-летний россиянин выложил фото, по которому заметно, что он заметно сбросил вес.

«Что с весом?» — подписал публикацию футболист.

Александр Кокорин. Фото Instagram

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трех матчах команды, во всех случаях выйдя на замену. В общей сложности игрок провел на поле 27 минут и не отличился результативными действиями.