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«Что с весом?» Фото похудевшего Кокорина

13:31
Александр Кокорин. Фото Global Look Press
Александр Кокорин. Фото Global Look Press
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал новую фотографию у себя в Instagram.

30-летний россиянин выложил фото, по которому заметно, что он заметно сбросил вес.

«Что с весом?» — подписал публикацию футболист.

Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трех матчах команды, во всех случаях выйдя на замену. В общей сложности игрок провел на поле 27 минут и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора

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