«Что с весом?» Фото похудевшего Кокорина
13:31
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал новую фотографию у себя в Instagram.
30-летний россиянин выложил фото, по которому заметно, что он заметно сбросил вес.
«Что с весом?» — подписал публикацию футболист.
Александр Кокорин. Фото Instagram
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трех матчах команды, во всех случаях выйдя на замену. В общей сложности игрок провел на поле 27 минут и не отличился результативными действиями.
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