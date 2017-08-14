Чиро Иммобиле: "Я заплакал после матча "Ювентус" - "Лацио"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле признался, что не смог сдержать слез после финального свистка в матче за Суперкубок Италии против "Ювентуса" (3:2). Римская команда вела в счете в два мяча по ходу встречи, а на последних минутах пропустила дважды, но в итоге смогла одержать победу, забив уже в компенсированное время.

- Я изо всех сил старался сдерживать свои эмоции после игры, - цитирует Football Italia Иммобиле. - Я заплакал в конце матча, потому что эта команда сделала абсолютно все для победы, и фанаты заслужили этот трофей.

Трансляция матча "Ювентус" - "Лацио"