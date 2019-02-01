Чиро Иммобиле: "Полуфинал Кубка Италии почти украли у "Лацио"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле после победы над "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии отметил, что римляне заслужили выход в полуфинал. По его словам, он вложил в игру сердце и душу.

- Мы заслуживали того, чтобы выйти в полуфинал и должны были выиграть раньше, но путевка в следующую стадию была почти украдена у нас на 120-й минуте, – цитирует Rai Sport Иммобиле. - Если на поле и была команда, которая должна была победить, то это был "Лацио". Я вложил свои сердце и душу в матч, и сегодня вечером мы отыграли часть того, что проиграли "Ювентусу" на прошлой неделе. Теперь мы надеемся отомстить "Милану".