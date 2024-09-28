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Чинквини: «Сазонов до сих пор не готов к чемпионату Италии»

Алина Савинова
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Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини считает, что защитник «Эмполи» Саба Сазонов до сих пор не готов к серии А.

«Сазонов до сих пор не готов к чемпионату Италии. Он не играл в «Торино», сейчас не играет в «Эмполи». Хотя сейчас эти команды находятся на разном уровне, туринцы вообще наверху турнирной таблицы. «Эмполи» маленький клуб, но даже тут пока не получается. Я сам живу в Тоскане, отлично знаю их президента Фабрицио Корси. Скажу так — Сабе надо улучшать многое в своей игре», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Сазонов летом 2023 года перешел в «Торино» из «Динамо». Он провел за команду 13 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями. В 2024-м клуб из Турина отдал 22-летнего грузина в аренду в «Эмполи».

Источник: РБ Спорт
ФК Эмполи
Оресте Чинквини
Саба Сазонов
Серия А
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 Милан 6 3 2 1 14-7 11
2
 Торино 5 3 2 0 8-5 11
3
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
4
 Удинезе 5 3 1 1 7-7 10
5
 Ювентус 5 2 3 0 6-0 9
6
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8
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