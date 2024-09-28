Чинквини: «Сазонов до сих пор не готов к чемпионату Италии»

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини считает, что защитник «Эмполи» Саба Сазонов до сих пор не готов к серии А.

«Сазонов до сих пор не готов к чемпионату Италии. Он не играл в «Торино», сейчас не играет в «Эмполи». Хотя сейчас эти команды находятся на разном уровне, туринцы вообще наверху турнирной таблицы. «Эмполи» маленький клуб, но даже тут пока не получается. Я сам живу в Тоскане, отлично знаю их президента Фабрицио Корси. Скажу так — Сабе надо улучшать многое в своей игре», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Сазонов летом 2023 года перешел в «Торино» из «Динамо». Он провел за команду 13 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями. В 2024-м клуб из Турина отдал 22-летнего грузина в аренду в «Эмполи».