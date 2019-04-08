Чезаре Пранделли о матче с "Наполи": "Хотел бы видеть последовательность в решениях арбитров"

Главный тренер "Дженоа" Чезаре Пранделли - о матче с "Наполи" (1:1) в 31-м туре чемпионата Италии. В этой игре полузащитник генуэзцев Стефано Стураро был удален на 28-й минуте.

- Если вы мне скажете, что все такие единоборства должны караться красной карточкой, я приму это, - цитирует специалиста Football Italia. - Проблема в том, что мы хотели бы видеть последовательность в решениях судей. Например, в среду мы получили удаление и пенальти за фол последней надежды. Сегодня же в матче "Удинезе" и "Эмполи" в аналогичной ситуации футболист получил желтую карточку и пенальти. Что нам делать с этим? У нас были возможности забить еще в первом тайме. Сегодня у нас не было проблем с характером и настроем. Учитывая обстоятельства, это очень хороший результат.

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