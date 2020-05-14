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Четыре игрока «Сампдории», сдавшие положительные тесты на коронавирус, во второй раз сдали отрицательные

20:59
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Четыре игрока «Сампдории», которые ранее сдали положительный результат на коронавирус, сдали новые тесты.

— Клуб объявляет, что четыре игрока, у которых ранее был положительный результат на COVID-19, в настоящее время результаты отрицательные, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Перед тем, как вернуться к тренировкам, им нужно будет сдать анализы крови и пройти полный медицинский осмотр.

С 11 мая командам серии А разрешено проводить контактные тренировки в группах.

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