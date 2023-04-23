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Черышев забил четвертый гол за «Венецию»

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Нападающий «Венеции» Денис Черышев отличился в гостевом матче 34-го тура серии B против «Тернаны».

32-летний россиянин вышел на замену на 71-й минуте и уже через минуту сделал счет 4:1 в пользу своей команды. Это четвертый гол Черышева за «Венецию».

Италия: Серия В. 34-й тур
23 апр, 00:00. Libero Liberati (Терни)
Тернана
1:4
Венеция
Денис Черышев
ФК Венеция
1
1
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Серия А: «Лацио» уступил «Торино», «Ювентус» — «Наполи» и другие матчи 31-го тура

Гол Черышева помог «Венеции» разгромить «Тернану»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
6
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 31 3 10 18 27-57 19
20
 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
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38 тур
21.04 21:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 3 : 0
22.04 19:00
Лацио – Торино
 0 : 1
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 1 : 1
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 0 : 3
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 3 : 2
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
 3 : 0
23.04 19:00
Милан – Лечче
 - : -
23.04 21:45
Ювентус – Наполи
 - : -
24.04 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 29 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
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