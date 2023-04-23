Черышев забил четвертый гол за «Венецию»

Нападающий «Венеции» Денис Черышев отличился в гостевом матче 34-го тура серии B против «Тернаны».

32-летний россиянин вышел на замену на 71-й минуте и уже через минуту сделал счет 4:1 в пользу своей команды. Это четвертый гол Черышева за «Венецию».