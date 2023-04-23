Черышев забил четвертый гол за «Венецию»
Нападающий «Венеции» Денис Черышев отличился в гостевом матче 34-го тура серии B против «Тернаны».
32-летний россиянин вышел на замену на 71-й минуте и уже через минуту сделал счет 4:1 в пользу своей команды. Это четвертый гол Черышева за «Венецию».
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|47-25
|59
|
4
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|5
|8
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|56
|
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|17
|3
|11
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|
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|
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|13
|38-46
|40
|
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|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|
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|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
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|26
|
19
|Кремонезе
|31
|3
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|
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|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|3 : 0
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|0 : 1
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|1 : 1
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|0 : 3
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|3 : 2
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|3 : 0
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
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|
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Наполи
|21
|
|
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Интер
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|П
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Сергей Милинкович-Савич
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|И
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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