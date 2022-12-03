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Сегодня, 13:56

Черышев вернется в состав «Венеции» после Нового года

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев, который получил мышечную травму в игре с «Палермо», пропустит сегодняшний поединок против «Тернаны».

Помимо этого, российский игрок «Венеции» рискует не сыграть и в оставшихся четырех матчах в 2022 году, последний из которых состоится 26 декабря.

Полноценное возвращение в строй Черышева ожидается к 14 января. В этот день «Венеция» сыграет в гостях против «Дженоа» в первом посленовогоднем туре серии В.

На счету 31-летнего россиянина 10 матчей за «Венецию», в которых он забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Сенегал

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16%

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Денис Черышев
ФК Венеция
0
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1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
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12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
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15
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16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
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