Черышев рискует пропустить матч против «Тернаны» в серии В

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев получил травму в матче против «Палермо» (0:1) и рискует пропустить игру 15-го тура серии В: в субботу, 3 декабря, «Венеция» сыграет дома с «Тернаной».

Россиянин вышел на замену на 60-й минуте встречи с «Палермо», а уже через 12 минут покинул поле из-за мышечной травмы.

«Венеция» одержала первую победу при Паоло Ваноли, но по-прежнему остается на предпоследнем месте в серии В.

На счету 31-летнего россиянина 10 матчей за «Венецию», в которых он забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.