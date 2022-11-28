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Сегодня, 13:42

Черышев рискует пропустить матч против «Тернаны» в серии В

Георгий Кудинов
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев получил травму в матче против «Палермо» (0:1) и рискует пропустить игру 15-го тура серии В: в субботу, 3 декабря, «Венеция» сыграет дома с «Тернаной».

Россиянин вышел на замену на 60-й минуте встречи с «Палермо», а уже через 12 минут покинул поле из-за мышечной травмы.

«Венеция» одержала первую победу при Паоло Ваноли, но по-прежнему остается на предпоследнем месте в серии В.

На счету 31-летнего россиянина 10 матчей за «Венецию», в которых он забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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