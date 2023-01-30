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Сегодня, 22:43

Черышев рассказал, как турецкий клуб изменил условия контракта в последний момент

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, что после ухода из «Валенсии» мог продолжить карьеру в Турции, но клуб, который предлагал ему контрактт, в последний момент изменил условия.

«Откуда завали после ухода из «Валенсии»? Хороший вариант в плане финансов был из Кипра, но мне показалось, что для меня это преждевременный этап: хотелось все же поиграть в чемпионате выше уровнем, при всем уважении к киприотской лиге. Решил, что еще успею через пару лет туда попасть. Звали в Турцию, причем был момент, когда я уже собрал чемодан и был готов лететь. Но в последний момент условия контракта изменились. Конечно, мне это не понравилось: договорились на одно, потом на второе, а в итоге нужно было соглашаться с третьим. В общем, было все неоднозначно, и я не полетел. Остался в Мадриде дальше тренироваться и поддерживать форму», — приводит слова Черышева Sport24.

32-летний россиянин выступает за «Венецию» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 10 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-cheryshev-rasskazal-pochemu-otkazalsya-ot-kontrakta-v-turtsii-yego-tam-obmanuli
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Торино 20 7 6 7 21-22 27
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 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
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Лечче – Салернитана
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Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
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