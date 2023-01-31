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Черышев — об интересе к себе: «Поступали предложения от хороших команд, но я ждал свой момент»

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев ответил на вопрос, как выбирал новую команду после окончания контракта с «Валенсией» прошлым летом.

«Поступали предложения от хороших команд, и я хотел выбрать самое подходящее. Первые варианты возникли в начале июня, через пару недель после окончания контракта с «Валенсией». Но я решил немного подождать и отказался от них. Смотрел на дальнейшее развитие событий. Потом те команды, которые выходили на меня изначально, понятное дело, взяли других игроков, их предложения стали неактуальны. А я ждал свой момент», — приводит Sport24 слова Черышева.

Футболист перешел в «Валенсию» в 2016 году. Он провел за испанскую команду 122 матча во всех турнирах, отметился 11 голами и 12 результативными передачами. С 2022 года 32-летний россиянин является игроком «Венеции».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-ob-interese-k-sebe-pervyye-varianty-voznikli-v-nachale-iyunya-otkazalsya-ot-nikh-zhdal-svoy-moment
Денис Черышев
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