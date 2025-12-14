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Черчесов посетил матч Серии А «Милан» — «Сассуоло»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сейчас находится в Милане.

В воскресенье, 14 декабря, он вместе со своим сыном, Станиславом-младшим, побывал на легендарном стадионе «Сан-Сиро» на матче 15-го тура Серии А, в котором «Милан» принимает «Сассуоло».

Грозненская команда, которую возглавляет Черчесов, находится в отпуске до 8 января. Клуб проведет три зимних сбора — все пройдут в турецком Белеке.

В заключительном матче 2025 года «Ахмат» 5 декабря победил дома «Оренбург» (1:0) и ушел на паузу в РПЛ на 8-м месте, набрав 22 очка.

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Станислав Черчесов
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