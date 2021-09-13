Итальянские СМИ уничтожили Алексея Миранчука за матч с «Фиорентиной», Александр Кокорин не вылезает с лавки «фиалок», Станислав Черчесов верит в «Зенит» в Лиге чемпионов и опасается за исход противостояния «Спартака» с «Наполи» в Лиге Европы — об этом и других событиях, связанных с серией А и Россией, в программе «СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ». Начало — в 17.00.