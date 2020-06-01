Чемпионат Италии возобновится 20 июня перенесенными матчами

Пресс-служба серии А опубликовала календарь игр на остаток сезона-2019/20. 20 и 21 июня пройдут перенесенные матчи 25-го тура чемпионата Италии, чтобы у всех было сыграно по 26 встреч.

20 июня:

«Торино» — «Парма» (19.30 мск)

«Верона» — «Кальяри» (21.45)

21 июня:

«Аталанта» — «Сассуоло» (19.30)

«Интер» — «Сампдория» (21.45)

Матчи 27-го тура будут сыграны с 22 по 24 июня. Чемпионат Италии завершится 2 августа.

Серия А была приостановлена в марте из-за распространения коронавируса.