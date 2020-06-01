Чемпионат Италии возобновится 20 июня перенесенными матчами
22:35
Пресс-служба серии А опубликовала календарь игр на остаток сезона-2019/20. 20 и 21 июня пройдут перенесенные матчи 25-го тура чемпионата Италии, чтобы у всех было сыграно по 26 встреч.
20 июня:
«Торино» — «Парма» (19.30 мск)
«Верона» — «Кальяри» (21.45)
21 июня:
«Аталанта» — «Сассуоло» (19.30)
«Интер» — «Сампдория» (21.45)
Матчи 27-го тура будут сыграны с 22 по 24 июня. Чемпионат Италии завершится 2 августа.
Серия А была приостановлена в марте из-за распространения коронавируса.
Дополнительная информация:
http://www.legaseriea.it/it/sala-stampa/notizie/info/serie-a-tim-programmazione-recuperi-6-giornata-di-ritorno-e-gare-8-16-giornata-di-ritorno
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