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Чемпионат Италии возобновится 20 июня перенесенными матчами

22:35
Андреа Белотти. Фото AFP
Андреа Белотти. Фото AFP
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Пресс-служба серии А опубликовала календарь игр на остаток сезона-2019/20. 20 и 21 июня пройдут перенесенные матчи 25-го тура чемпионата Италии, чтобы у всех было сыграно по 26 встреч.

20 июня:

«Торино» — «Парма» (19.30 мск)
«Верона» — «Кальяри» (21.45)

21 июня:

«Аталанта» — «Сассуоло» (19.30)
«Интер» — «Сампдория» (21.45)

Матчи 27-го тура будут сыграны с 22 по 24 июня. Чемпионат Италии завершится 2 августа.

Серия А была приостановлена в марте из-за распространения коронавируса.

Дополнительная информация:

http://www.legaseriea.it/it/sala-stampa/notizie/info/serie-a-tim-programmazione-recuperi-6-giornata-di-ritorno-e-gare-8-16-giornata-di-ritorno

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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