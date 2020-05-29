Чемпионат Италии официально возобновится в середине июня, говорится в заявлении федерации. 20-21 июня состоятся четыре игры 25-го тура серии A: «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория» и «Торино» — «Парма».

Решение принято по итогам видеоконференции с участием представителей всех 20 клубов серии A.

22 июня стартуют игры 27-го тура.

При этом еще до старта чемпионата Италии пройдут игры Кубка страны. В ответных матчах полуфиналов «Наполи» примет «Интер», а «Ювентус» — «Милан». Игры намечены на 13 и 14 июня, а финал должен пройти 17 июня.