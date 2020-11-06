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Чемпионат Италии среди молодежных команд приостановлен из-за COVID-19

6 ноября 2020, 23:39
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Совет чемпионата Италии одобрил немедленную приостановку молодежного первенства, а также розыгрыша Кубка среди молодежных команд, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянская спортивная медицинская федерация согласилась с лигой о необходимости приостановить молодежные соревнования и попытается определить и предложить подходящий протокол COVID-19 для возобновления.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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