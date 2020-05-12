Чемпионат Италии остановят, если кто-то заразится коронавирусом

Чемпионат Италии прервут, если хотя бы один человек в клубе заразится коронавирусом после возобновления групповых тренировок. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Сандра Зампа.

— Если кто-либо в клубе сдаст положительный тест на коронавирус, то сезон будет остановлен, — приводит слова Зампы Football Italia. — Карантин будет автоматическим. Если вы не остановитесь, вирус остановит вас. Любить футбол — значит заботиться о людях, которые в нем работают. Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении чемпионата заключается в экономических последствиях.

По последним данным, в Италии коронавирус подтвержден у 221 216 человек — пятый результат в мире. Выздоровели — 109 039. Зафиксировано 30 911 летальных исходов — третий показатель по всем странам.