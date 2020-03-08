Чемпионат Италии может быть приостановлен во вторник

Во вторник, 10 марта Федерация футбола Италии проведет срочное внеочередное собрание, сообщает Football Italia.

На него позовут представителей клубов, серии А и правительства. На повестке дня будет вопрос о возможной приостановке чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее ассоциация футболистов Италии и министр спорта страны Винченцо Спадафора призвали остановить чемпионат. До этого было принято решение, что из-за ситуации с коронавирусом все матчи в Италии будут проходить без зрителей до 5 апреля.

Сегодня не начался вовремя матч «Парма» — СПАЛ, так как клубы ждали вердикта о возможной приостановке чемпионата. В итоге игра стартовала в 15.45 мск. Остальные матчи тура, в том числе «Ювентус» — «Интер» (начало в 22.45 мск) должны состояться по графику.