Чемпионат Италии могут завершить досрочно из-за пандемии коронавируса

Президент Итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази выразил обеспокоенность возможным досрочным завершением чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.

— Есть опасения, что чемпионат будет завершен досрочно, — цитирует Football Italia Томмази. — Поэтому, возможно, нам придется решать не только спортивные вопросы, но и те, что связаны с контрактами игроков. Что касается сокращения зарплат, то мы постараемся прийти к единому решению, насколько это возможно.

Ранее матчи серии A были приостановлены из-за ситуации вокруг коронавируса, турнир планировалось возобновить 3 мая.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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