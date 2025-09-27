Чемпионат Италии: где смотреть трансляции в прямом эфире

Чемпионат Италии по футболу проходит с 23 августа по 24 мая

Чемпионат Италии по футболу в сезоне-2025/26 проходит с 23 августа по 24 мая.

В прямом эфире матчи итальянской серии А в России показывают каналы медиахолдинга «Матч!» — бесплатно телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), а также для подписчиков каналы линейки «Матч! Футбол». Также трансляции «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира.

Следить расписанием и турнирной таблицей итальянской лиги, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе серии А и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом Италии является «Наполи». В сезоне-2024/25 клуб набрал 82 очка в 38 турах и на один балл опередил «Интер». Далее в итоговой таблице расположились: «Аталанта» (74 очка), «Ювентус» (70), «Рома» (69), «Фиорентина» (65), «Лацио» (65), «Милан» (63) и обладатель Кубка Италии «Болонья» (62).