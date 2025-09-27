Футбол
27 сентября, 16:00

Чемпионат Италии: где смотреть трансляции в прямом эфире

Чемпионат Италии по футболу проходит с 23 августа по 24 мая
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Чемпионат Италии по футболу в сезоне-2025/26 проходит с 23 августа по 24 мая.

В прямом эфире матчи итальянской серии А в России показывают каналы медиахолдинга «Матч!» — бесплатно телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), а также для подписчиков каналы линейки «Матч! Футбол». Также трансляции «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира.

Следить расписанием и турнирной таблицей итальянской лиги, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе серии А и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом Италии является «Наполи». В сезоне-2024/25 клуб набрал 82 очка в 38 турах и на один балл опередил «Интер». Далее в итоговой таблице расположились: «Аталанта» (74 очка), «Ювентус» (70), «Рома» (69), «Фиорентина» (65), «Лацио» (65), «Милан» (63) и обладатель Кубка Италии «Болонья» (62).

    • Боккетти получил высший тренерский сертификат УЕФА

    «Ювентус» — «Аталанта»: трансляция матча чемпионата Италии онлайн
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Милан 5 4 0 1 9-3 12
    2
    		 Рома 5 4 0 1 5-1 12
    3
    		 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
    4
    		 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
    5
    		 Интер 5 3 0 2 13-7 9
    6
    		 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
    7
    		 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
    8
    		 Комо 5 2 2 1 6-4 8
    9
    		 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
    10
    		 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
    11
    		 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
    12
    		 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
    13
    		 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
    14
    		 Парма 5 1 2 2 3-6 5
    15
    		 Торино 5 1 1 3 2-10 4
    16
    		 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
    17
    		 Верона 5 0 3 2 2-8 3
    18
    		 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
    19
    		 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
    20
    		 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 21:45
    Верона – Сассуоло
    		 - : -
    4.10 16:00
    Лацио – Торино
    		 - : -
    4.10 16:00
    Парма – Лечче
    		 - : -
    4.10 19:00
    Интер – Кремонезе
    		 - : -
    4.10 21:45
    Аталанта – Комо
    		 - : -
    5.10 13:30
    Удинезе – Кальяри
    		 - : -
    5.10 16:00
    Болонья – Пиза
    		 - : -
    5.10 16:00
    Фиорентина – Рома
    		 - : -
    5.10 19:00
    Наполи – Дженоа
    		 - : -
    5.10 21:45
    Ювентус – Милан
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Кристиан Пулишич

    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    Николас Пас

    Николас Пас

    Комо

    		 3
    Маркус Тюрам

    Маркус Тюрам

    Интер

    		 3
    П
    Валентин Кастельянос

    Валентин Кастельянос

    Лацио

    		 3
    Кенан Йылдыз

    Кенан Йылдыз

    Ювентус

    		 3
    Никола Крстович

    Никола Крстович

    Аталанта

    		 3
    И К Ж
    Хакобо Рамон

    Хакобо Рамон

    Комо

    		 4 1 2
    Реда Белаян

    Реда Белаян

    Лацио

    		 3 1 1
    Первис Эступиньян

    Первис Эступиньян

    Милан

    		 5 1 1
    Вся статистика

