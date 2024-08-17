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Сегодня, 13:30

Чемпионат Италии — 1-й тур: расписание и результаты матчей

Новый сезон чемпионата Италии стартует 17 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Интера&amp;quot;.
Фото Global Look Press

123-й сезон итальянской Серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, стартует в субботу, 17 августа. В турнире примет участие 20 клубов.

По итогам сезона 2023/2024 в серию B выбыли клубы: «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана». В серию A вышли клубы: «Парма», «Комо» и «Венеция».

Действующим чемпионом Италии является «Интер», который выиграл титул в 20-й раз.

Каналы холдинга «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать итальянский футбол в России. Генеральный продюсер Александр Тащин в июле 2024 года сообщил о продлении прав на показ Серии А и приобретении прав на Кубок Италии и Суперкубок страны. Все соглашения рассчитаны на следующие 5 лет — до 2029 года.

Чемпионат Италии — 1-й тур: расписание и результаты матчей

суббота, 17 августа

19:30. «Дженоа» — «Интер»

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Интер

19:30. «Парма» — «Фиорентина»

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
Фиорентина

21:45. «Милан» — «Торино»

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Торино

21:45. «Эмполи» — «Монца»

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Монца

воскресенье, 18 августа

19:30. «Болонья» — «Удинезе»

Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 19:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Удинезе

19:30. «Верона» — «Наполи»

Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 19:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Наполи

21:45. «Кальяри» — «Рома»

Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Рома

21:45. «Лацио» — «Венеция»

Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Венеция

понедельник, 19 августа

19:30. «Лечче» — «Аталанта»

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 19:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Аталанта

21:45. «Ювентус» — «Комо»

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Комо

Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Милан
ФК Ювентус
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3
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
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 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12
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13
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Дженоа – Интер
 - : -
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 - : -
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
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