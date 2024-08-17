Чемпионат Италии — 1-й тур: расписание и результаты матчей
123-й сезон итальянской Серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, стартует в субботу, 17 августа. В турнире примет участие 20 клубов.
По итогам сезона 2023/2024 в серию B выбыли клубы: «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана». В серию A вышли клубы: «Парма», «Комо» и «Венеция».
Действующим чемпионом Италии является «Интер», который выиграл титул в 20-й раз.
Каналы холдинга «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать итальянский футбол в России. Генеральный продюсер Александр Тащин в июле 2024 года сообщил о продлении прав на показ Серии А и приобретении прав на Кубок Италии и Суперкубок страны. Все соглашения рассчитаны на следующие 5 лет — до 2029 года.
Чемпионат Италии — 1-й тур: расписание и результаты матчей
суббота, 17 августа
19:30. «Дженоа» — «Интер»
19:30. «Парма» — «Фиорентина»
21:45. «Милан» — «Торино»
21:45. «Эмполи» — «Монца»
воскресенье, 18 августа
19:30. «Болонья» — «Удинезе»
19:30. «Верона» — «Наполи»
21:45. «Кальяри» — «Рома»
21:45. «Лацио» — «Венеция»
понедельник, 19 августа
19:30. «Лечче» — «Аталанта»
21:45. «Ювентус» — «Комо»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -