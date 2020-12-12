Чемпиона мира 1982 года Паоло Росси похоронили в Виченце

Бывший нападающий сборной Италии Паоло Росси был похоронен в Виченце. Он скончался в возрасте 64 лет.

L'applauso commosso, i cori e le lacrime: il saluto a #PaoloRossi nel Duomo di #Vicenza pic.twitter.com/DYMVXHoYSF — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 12, 2020

На ЧМ-1982 Росси с 6 голами стал лучшим бомбардиром и помог итальянцам выиграть турнир. Он сделал хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финале забил гол в ворота ФРГ (3:1).

Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч».

Всего в 48 играх за сборную Италии Росси забил 20 мячей.

На клубном уровне форвард выступал за «Ювентус», «Милан», «Комо», «Виченцу», «Верону» и «Перуджу».

В составе туринцев выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и дважды — серию А.