Чемпиона мира 1982 года Паоло Росси похоронили в Виченце
Бывший нападающий сборной Италии Паоло Росси был похоронен в Виченце. Он скончался в возрасте 64 лет.
На ЧМ-1982 Росси с 6 голами стал лучшим бомбардиром и помог итальянцам выиграть турнир. Он сделал хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финале забил гол в ворота ФРГ (3:1).
Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч».
Всего в 48 играх за сборную Италии Росси забил 20 мячей.
На клубном уровне форвард выступал за «Ювентус», «Милан», «Комо», «Виченцу», «Верону» и «Перуджу».
В составе туринцев выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и дважды — серию А.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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