"Чемпион на поле и очень хороший парень". Эмре Джан - о Роналду

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан заявил, что его одноклубник Криштиану Роналду является хорошим человеком. 25-летний немец добавил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов вместе с португальцем.

- В прошлом году я потерпел поражение в финале Лиги чемпионов, играя против Роналду. В этом сезоне я хочу выиграть вместе с ним, - приводит слова Джана Sky Sport Italia. - Матчи против "Атлетико" буду сложными. Это одна из лучших команд Европы, которая хорошо обороняется. Мы должны верить в себя и стараться победить.

Роналду? С ним очень приятно играть. Он - чемпион на поле и очень хороший парень. Вы можете многому у него научиться. Он зажигает всю команду.

В текущем сезоне Роналду провел 30 матчей за "Ювентус", забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.

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