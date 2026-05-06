Чемпион Италии Эваристо Беккалосси умер на 70-м году жизни

Бывший полузащитник «Интера» Эваристо Беккалосси скончался, сообщает агентство ANSA.

Экс-футболисту было 69 лет. В январе 2025 года он перенес тяжелую болезнь, после чего долго находился в коме. Умер в клинике в Брешии.

Беккалосси в сезоне-1979/80 стал с «Интером» чемпионом Серии А. Также он по разу выигрывал Кубок Италии в составе «Интера» (1981/82) и «Сампдории» (1984/95).

Кроме того, полузащитник выступал за «Брешию», «Монцу», «Барлетту» и «Порденоне».