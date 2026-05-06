Чемпион Италии Эваристо Беккалосси умер на 70-м году жизни
Бывший полузащитник «Интера» Эваристо Беккалосси скончался, сообщает агентство ANSA.
Экс-футболисту было 69 лет. В январе 2025 года он перенес тяжелую болезнь, после чего долго находился в коме. Умер в клинике в Брешии.
Беккалосси в сезоне-1979/80 стал с «Интером» чемпионом Серии А. Также он по разу выигрывал Кубок Италии в составе «Интера» (1981/82) и «Сампдории» (1984/95).
Кроме того, полузащитник выступал за «Брешию», «Монцу», «Барлетту» и «Порденоне».
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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20
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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