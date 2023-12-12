Чемпион Европы Кьеллини завершил карьеру

Итальянский футболист Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока, сообщает Goal.

Официально о завершении карьеры футболист объявит позднее.

Последним клубом 39-летнего игрока был американский «Лос-Анджелес», за который он выступал с 2022 года. Также он выступал за итальянские «Ливорно», «Ювентус» и «Фиорентину». Вместе с «Ювентусом» он девять раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

С командой Италии он одержал победу на чемпионате Европы (2020), выходил в финал турнира (2012), выигрывал бронзовые медали Лиги наций (2021), Кубка конфедераций (2013) и Олимпиады (2004).