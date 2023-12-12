Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:22

Чемпион Европы Кьеллини завершил карьеру

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джорджо Кьеллини.
Фото AFP

Итальянский футболист Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока, сообщает Goal.

Официально о завершении карьеры футболист объявит позднее.

Последним клубом 39-летнего игрока был американский «Лос-Анджелес», за который он выступал с 2022 года. Также он выступал за итальянские «Ливорно», «Ювентус» и «Фиорентину». Вместе с «Ювентусом» он девять раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

С командой Италии он одержал победу на чемпионате Европы (2020), выходил в финал турнира (2012), выигрывал бронзовые медали Лиги наций (2021), Кубка конфедераций (2013) и Олимпиады (2004).

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
0
Читайте также
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мама Рабьо отреагировала на информацию о будущем футболиста в «Ювентусе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 - : -
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 - : -
16.12 20:00
Наполи – Кальяри
 - : -
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 - : -
17.12 14:30
Милан – Монца
 - : -
17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
17.12 17:00
Удинезе – Сассуоло
 - : -
17.12 20:00
Болонья – Рома
 - : -
17.12 22:45
Лацио – Интер
 - : -
18.12 22:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости