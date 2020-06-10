Чем занимался Аленичев после ухода из «Енисея». У тренера сорвались стажировки в «Наполи» и «Аталанту»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, чем занимался последний год. Специалист летом 2019 года покинул «Енисей».

— После завершения контракта с «Енисеем», я улетел в Москву, потом отправился на полтора месяца в Италию, — рассказал в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Хотелось посмотреть на чемпионат, у меня была предварительная договоренность о стажировке в «Наполи». Но они не совсем удачно начали чемпионат, и стажировка передвинулась на неопределенный срок. После того, как Анчелотти ушел из «Наполи», потребность в стажировке попала. Потом появилась возможность пойти на стажировку в «Аталанту», но из-за эпидемии она сорвалась.

Целый год провел в общении с друзьями, близкими, съездил на игру нашей сборной против Бельгии, посмотрел на одного из лучших игроков мира Азара, ну и в целом сборная Бельгии выглядела первоклассно. Встреча прошла для меня с пользой.