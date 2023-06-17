«Челси» больше не заинтересован в голкипере «Интера» Онане

«Челси» больше не участвует в гонке за подписание вратаря «Интера» Андре Онаны, сообщает Evening Standard.

По информации источника, теперь фаворитом на трансфер 27-летнего камерунца стал «Манчестер Юнайтед», который также находится в поисках голкипера в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.