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Челик считает себя готовым выступать за «Рому»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Ромы» Зеки Челик прокомментировал свой переход в итальянский клуб. Ранее он выступал за «Лилль».

«Для меня большая честь играть за такой большой клуб. У меня большие амбиции, и я хочу помочь этой команде добиться успеха. Чувствую себя готовым к этому вызову — я никогда не сдамся, и вы всегда будете видеть, как я борюсь на поле», — цитирует пресс-служба итальянского клуба Челика.

Турок выступал за «Лилль» с июля 2018 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за французский клуб.

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