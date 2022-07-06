Челик считает себя готовым выступать за «Рому»

Новичок «Ромы» Зеки Челик прокомментировал свой переход в итальянский клуб. Ранее он выступал за «Лилль».

«Для меня большая честь играть за такой большой клуб. У меня большие амбиции, и я хочу помочь этой команде добиться успеха. Чувствую себя готовым к этому вызову — я никогда не сдамся, и вы всегда будете видеть, как я борюсь на поле», — цитирует пресс-служба итальянского клуба Челика.

Турок выступал за «Лилль» с июля 2018 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за французский клуб.