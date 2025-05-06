Чеферин: «Итальянская футбольная инфраструктура — это позор»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал уровень футбольной инфраструктуры в Италии.

«Я думаю, что итальянская футбольная инфраструктура — это позор. Вы одна из крупнейших футбольных стран, вы побеждали на чемпионатах мира и Европы, выигрывали Лигу чемпионов. И в то же время у вас наихудшая инфраструктура среди крупных стран. Честно говоря, я немного устал от этих итальянских дискуссий об инфраструктуре, потому что все, что происходит, — это просто слова. Надеюсь, Италия что-то сделает. Клубы нуждаются в помощи со стороны правительства, муниципалитетов и даже частных инвесторов. Пришло время действовать, потому что ситуация очень плохая», — цитирует Чеферина Sport Mediaset.

Ранее Италия и Турция были объявлены хозяевами чемпионата Европы по футболу 2032 года.