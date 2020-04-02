Часть зарплаты игроков чемпионата Италии может пойти на помощь игрокам серии C

Часть зарплаты игроков серии A и серии B может пойти на помощь игрокам из низших дивизионах, сообщает Football Italia.

Сообщается, что около 10 процентов от урезания зарплат игроков двух высших дивизионов могут пойти в фонд солидарности для защиты игроков серии C. Однако Ассоциация игроков не в восторге от этой идеи, надеясь ограничить общую ставку заработной платы.

Из-за пандемии коронавируса большинство клубов начало испытывать финансовые трудности. Ранее сообщалось, что игроки «Ювентуса» отказались от части зарплаты.