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Новости   //    Футбол   //    Италия

Часть зарплаты игроков чемпионата Италии может пойти на помощь игрокам серии C

22:30
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Часть зарплаты игроков серии A и серии B может пойти на помощь игрокам из низших дивизионах, сообщает Football Italia.

Сообщается, что около 10 процентов от урезания зарплат игроков двух высших дивизионов могут пойти в фонд солидарности для защиты игроков серии C. Однако Ассоциация игроков не в восторге от этой идеи, надеясь ограничить общую ставку заработной платы.

Из-за пандемии коронавируса большинство клубов начало испытывать финансовые трудности. Ранее сообщалось, что игроки «Ювентуса» отказались от части зарплаты.

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